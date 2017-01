Funchal no «ranking» das cidades com melhor reputação online

Funchal, Porto e Lisboa estão para o comparador de preços de hotéis Trivago entre o ranking das 100 cidades do mundo com melhor reputação online.

A eleição, segundo a Trivago, é feita com base em mais de 200 milhões de avaliações de hotéis. Em 2017, este trabalho colocou o Funchal na 26.ª posição, Porto na 46.ª e Lisboa no 48.º lugar.

Em 100 pontos possíveis, o Funchal recebeu 84,11, o Porto 83,27 e Lisboa 83,16. Göreme, na Turquia, e Matera, Itália, conquistam pelo segundo ano consecutivo a primeira e segunda posições. E Rust, na Alemanha, alcança, pela primeira vez, a terceira posição do pódio mundial.