Volume de negócios de hotéis subiu para 3075 milhões de euros em 2016

O volume de negócios de hotéis, estalagens, aparthotéis, motéis, pensões e outros estabelecimentos de turismo subiu para 3075 milhões de euros em 2016, traduzindo-se num aumento de 17%. Dados divulgados esta segunda-feira pela Informa D&B, indicam que este crescimento deve-se ao “bom comportamento da procura, nomeadamente, estrangeira”.

Segundo a mesma fonte, o número de hóspedes nos hotéis, estalagens, aparthotéis, motéis, pensões, pousadas, aldeamentos turísticos, apartamentos turísticos, bem como estabelecimentos do turismo no espaço rural e novas unidades de alojamento local ultrapassou os 19 milhões em 2016, verificando-se uma subida de 10% quando comparado com o ano anterior, taxa semelhante à registada pelas dormidas, as quais atingiram os 53,5 milhões.

Se as dormidas de residentes em Portugal cresceram 5,2% até aos 15,2 milhões, as de estrangeiros sobressaiu o ano passado com um aumento de 11,4%, com as maiores subidas a verificarem-se em relação aos mercados dos Estados Unidos (+20,8%), França (+18,1%), Brasil (+13,6%) e Holanda (+13,4%). Os britânicos mantiveram-se em 2016 como os clientes estrangeiros mais importantes, assumindo 17,3% das dormidas totais.

O mesmo estudo indica ainda que a capacidade hoteleira em Portugal tem subido de forma significativa na última década, atingindo os 4.339 em 2015, contra 2.012 uma década antes. O número total de camas aumentou cerca de 40%, passando de 263.814 em 2005 para 362.005 em 2015, com o Algarve a liderar com um terço total das camas, seguida de Lisboa com cerca de 20%.