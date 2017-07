O eBay está a desenvolver novas funcionalidades no sentido de investir na integração de ferramentas de pesquisa visual para melhorar a experiência fornecida aos clientes pelo seu serviço. A ideia é encontrar o artigo desejado na plataforma através de uma simples fotografia.

Através desta aposta, será possível encontrar o artigo desejado de duas maneiras: através da funcionalidade Find It On eBay, ao partilhar uma imagem de um site ou de alguma rede social com a plataforma, mostrando de seguida uma lista correspondente ao produto da imagem; e através de uma fotografia que pode ser carregada no motor de pesquisa da aplicação.

Em comunicado lançado pela empresa de comércio eletrónico, Mohan Patt, vice-presidente da experiência do consumidor no eBay, afirma que o negócio beneficia da vantagem tecnológica de ter um vasto arquivo de imagens geradas pelos seus utilizadores ao longo dos anos e está em condições de fornecer uma experiência de qualidade ao consumidor.

Aguardando ainda a fase de desenvolvimento, esta funcionalidade, baseada em inteligência artificial, tem ativação prevista para o outono.