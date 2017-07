Candidaturas aprovadas ao PRODERAM responsáveis por 97 postos de trabalho

Apesar de não ser um objetivo determinante a criação de emprego para a aprovação da candidatura, ao contrário de outros regimes de incentivo no âmbito do FEDER, o PRODERAM 2020 já recebeu candidaturas responsáveis pela criação de 97 postos de trabalho.

Para Humberto Vasconcelos, secretário regional de Agricultura e Pescas há que considerar ainda o importante contributo do PRODERAM para o apoio de 11000 agricultores na manutenção agrícola através das medidas de apoio no âmbito do pedido único.

O PRODERAM – Programa de Desenvolvimento da Região Autónoma da Madeira conta com 179 milhões de apoio para o sector agrícola até 2020.