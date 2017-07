Lido com 275 mil visitantes desde a reabertura

O Complexo Balnear do Lido é um símbolo do Funchal e uma referência na Região e a sua reabertura, em março de 2016, teve um impacto incontornável, tanto a nível local, como a nível turístico.

Os números de entradas disponíveis até agora, datados de 25 de julho, confirmam isso mesmo: à entrada do mês de agosto, foram já 275 mil os visitantes que não perderam a oportunidade de aproveitar um complexo balnear inteiramente renovado e moderno, com condições de prática balnear para todas as idades, algo que a Câmara Municipal do Funchal e a Frente MarFunchal também têm promovido intensamente, “com um calendário de atividades juvenis e seniores para o ano todo, que cumpre aquele que sempre foi o papel do Lido, que sempre teve, e continuar a ter, um público fiel todos os dias, sejam madeirenses ou estrangeiros”, enaltece Paulo Cafôfo.

No decurso da segunda época balnear do emblemático complexo funchalense, desde que reabriu portas, após a destruição do 20 de fevereiro de 2010, o Presidente é claro no que considera ser “a constatação de um sucesso. Olhem para aquela praia sempre cheia, olhem para os números, é incontornável. O Lido, uma infraestrutura tão historicamente importante para toda a Região, esteve fechado tempo demais. Seis anos são uma eternidade num destino turístico como o nosso e defendemos, desde o primeiro dia, que não podíamos continuar a olhar para aquela situação como se tivéssemos as mãos atadas, como se fosse aceitável não haver uma data para o regresso do Lido.”

Paulo Cafôfo reforça que “fomos claros em relação a isso e, mesmo com os enormes constrangimentos ao investimento que marcaram a primeira metade do mandato, porque tínhamos dívidas para pagar e todo o investimento condicionado por essa situação, prometemos e cumprimos. Estamos na iminência de chegar às 300 mil pessoas em menos de um ano e meio e isso evidencia o óbvio: não só o Lido era indispensável, como tem estado à altura do que eram as exigências, quer as nossas, quer de todos aqueles que nos visitam. Não tenho dúvidas de que, hoje, o Funchal tem um dos melhores complexos balneares do país.”