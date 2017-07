Sociedades com perfil exportador representaram 32,6% do total do volume de negócios das sociedades não financeiras

Dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) mostram que no período 2010-2015, existiam em média em Portugal 20.362 sociedades com perfil exportador, representando 5,6% do total de sociedades não financeiras, 32,6% do volume de negócios gerado e 21,5% do pessoal ao serviço.

No período em análise, a dimensão média destas sociedades em termos de volume de negócios e de pessoal ao serviço foi respetivamente de 5.039.733 euros e 28 pessoas, o que compara com 621.196 euros e 6 pessoas para as sociedades sem esse perfil.

Entre as sociedades com perfil exportador 55,8% do volume de negócios concentrou-se nas grandes empresas, em média no período em análise.

Entre 2010-2015, as sociedades com perfil exportador registaram, em termos gerais, melhores resultados nos seus rácios económico-financeiros, comparativamente às sociedades sem perfil exportador. Em 2015, metade destas sociedades evidenciou um crescimento do volume de negócios superior a 5,0% e uma rendibilidade operacional das vendas superior a 4,3. A autonomia financeira das sociedades com perfil exportador superou em 5,4 p.p. o resultado das restantes sociedades.

Ainda segundo o INE, numa análise por mercados e bens transacionados, apenas possível nas sociedades com perfil exportador de bens, em 2015 destacam-se Espanha, França e Alemanha como os principais mercados de destino e as Máquinas e aparelhos, Veículos e outro material de transporte e Combustíveis minerais como os principais grupos de produtos exportados por estas sociedades.