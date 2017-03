Taxa de desemprego desceu em janeiro

De acordo com os últimos dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística, a taxa de desemprego de janeiro de 2017 situou-se em 10,1%, menos 0,1 pontos percentuais (p.p.) do que no mês anterior e menos 0,5 p.p. em relação a três meses antes.

“Aquele valor representa uma revisão em baixa, de 0,1 p.p., da estimativa provisória divulgada há um mês (10,2%). Constitui, também, o valor mais baixo observado desde março de 2009 (10,0%)”, revelam os dados do INE.

A população desempregada de janeiro foi estimada em 518,3 mil pessoas, tendo diminuído 0,4% em relação ao mês

precedente (menos 2,0 mil pessoas), enquanto a população empregada foi estimada em 4 605,2 mil pessoas, tendo

aumentado 0,1% (mais 2,8 mil pessoas) face ao mês anterior.

A estimativa provisória da taxa de desemprego de fevereiro de 2017 foi de 10,0%. Neste mês, a estimativa provisória

da população desempregada foi de 510,6 mil pessoas e a da população empregada foi de 4 610,5 mil pessoas.