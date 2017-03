Comissão de Educação analisa petição em defesa do Conservatório – Escola das Artes

A 6.ª Comissão Especializada Permanente de Educação, Desporto e Cultura reúne com a presença do Sindicato dos Professores da Madeira, no próximo dia 6 de abril de 2017, pelas 9 horas e 30 minutos, com a seguinte ordem de trabalhos: Ponto Único – Realização de Audição Parlamentar no âmbito da análise da Petição Pública intitulada “Em defesa do Conservatório Escola das Artes: pelas artes na Madeira, pelos seus alunos, pelos seus professores”.

