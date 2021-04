A Direção do Sindicato dos Professores da Madeira (SPM) promove no próximo dia 3 de maio, entre as 19h00 e as 20h30, um debate online, na plataforma zoom subordinado ao tema: A vacinação contra a COVID-19: a verdade por detrás da desinformação.

Este debate, moderado pelo coordenador do SPM, Francisco Oliveira, contará com a presença do Prof. Doutor José Aranda da Silva (1.º Presidente do Infarmed, especialista em segurança e aprovação de medicamentos, áreas em que colabora com a Agência Europeia do Medicamento e com a Organização Mundial de Saúde) e do Secretário Regional da Saúde e da Proteção Civil, Pedro Ramos.