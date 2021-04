Nas bancas a edição 1116 do Tribuna da Madeira

“Já ninguém confia no CDS/PP-M”

Passados quatro anos após João Catanho ter sido expulso do CDS/Madeira, o ex-militante fala sobre esse procedimento e a recente tentativa de reintegração no partido, a qual garante não ter tido resposta. Em entrevista ao «Tribuna», Catanho comenta a situação atual do CDS/M e o ingresso dos centristas no Governo.

Cafôfo vê “muita cobiça” aos milhões da «Bazuca»

As verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para a Região Autónoma da Madeira (RAM) não podem ser “deixadas à mercê dos interesses e das clientelas”. Foi esta a mensagem mais forte deixada por Paulo Cafôfo, na segunda-feira, nas Jornadas Parlamentares do PS-M.

No salão nobre da Assembleia Legislativa da Madeira (ALM), onde decorreram os trabalhos, o deputado e presidente do PS-M lembrou que a maioria PSD/CDS chumbou uma proposta socialista de criação de uma comissão regional de acompanhamento ao PRR e que, no dia seguinte, o Governo Regional (GR) anunciou uma comissão que “exclui o Parlamento e os partidos políticos”. Conclusão de Cafôfo: o GR “foge da fiscalização como o diabo foge da cruz.”

5 milhões para a Lota do Funchal

“Aumento significativo que nunca foi justificado”



Aponta Rafael Nunes, deputado do JPP, referindo-se ao valor do investimento da nova Lota do Funchal. Em 2015 a reabilitação do edifício era apresentada com um orçamento de 246 mil euros.

Rafael Nunes referiu que “em 2018, com a chegada da nova Vice-presidência, chegou, também, um orçamento mais significativo – 5 milhões de euros”. Um aumento significativo (de 246 mil para 5 milhões), que, diz, “nunca foi devidamente justificado”.

Marcelo vai ouvir ‘reivindicações’ à mesa

O Presidente da República vem à Madeira este fim-de-semana e à espera de Marcelo Rebelo de Sousa estarão “questões fundamentais” que há muito Miguel Albuquerque tem procurado colocar na agenda política. Em causa estão assuntos que se encontram pendentes com o Governo da República e que, segundo o presidente do Governo Regional, são “aspirações” da Região Autónoma.

Funchal atribui 22 mil euros a entidades de cariz educativo

A Autarquia do Funchal vai atribuir, este ano, um apoio financeiro, de caráter educativo, de 22 mil euros, que se enquadra no âmbito das Atividades de Interesse Municipal. No total serão seis entidades de cariz educativo que serão contempladas por estas verbas da edilidade. Assim sendo, a APEL – Escola Promotora do Ensino Livre, irá receber 3 mil euros para prémios de mérito, e a Associação de Escoteiros de Portugal – Grupo 101 Santa Luzia, terá 5.500 euros para a conclusão de obras na sede. Por seu turno, à Associação de Escoteiros de Portugal – Grupo 24 Santo António será atribuída uma verba de 1.500 euros para a construção de uma horta pedagógica e muros de suporte da mesma, no âmbito do projeto Food Trails e Pacto de Milão.

Restrições mais ligeiras a partir de domingo

O Governo Regional decidiu que a partir das 00.00 horas de domingo passam a ser aligeiradas as medidas de combate à Covid-19. Uma delas é a alteração no horário de recolher obrigatório, que passa para as 23.00 horas. Miguel Albuquerque disse não hesitará em reverter as medidas tomadas se o evoluir da pandemia se agravar.

Crescimento de pedidos de apoio

Os dados são avançados pelas Estatísticas APAV | Rede CARE 2016-2020 e dizem respeito ao apoio especializado a crianças e jovens vítimas de violência sexual.

ABAMA “frustrada com o sucesso da GESBA”

Na sequência do comunicado enviado pela Associação de Organizações de Produtores da Banana da Madeira (ABAMA) às redações, a Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural vem, através de um esclarecimento em nota de imprensa, rebater as insinuações feitas.

Marca de Água e CMF lançam Concurso Nacional de Desenho

A Galeria Marca de Água e a Câmara Municipal do Funchal apresentaram, por ocasião do Dia Mundial das Artes celebrado a 15 de abril, a segunda edição do Concurso Nacional de Desenho Infantojuvenil. Nesta edição do concurso, o tema adotado foi “Desenhar a História a partir das pinturas de Sonia Delaunay”.

DECO alerta para pagamento a mais do IMI

A DECO PROTESTE criou um vídeo em que explica como pedir uma nova avaliação dos imóveis e poupar no valor de IMI. Mais de um milhão de portugueses já fez a simulação do valor do seu imóvel na plataforma da organização de defesa do consumidor.

Combate ao Cyberbullying

A promoção do bem-estar físico e psicológico, a educação para a sexualidade, a prevenção do tabagismo e do consumo de álcool, a promoção da alimentação saudável e da atividade física, e a prevenção da violência (incluindo o bullying e cyberbullying) são os temas que as crianças e os jovens, auscultados pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS) em parceria com a Federação Nacional das Associações Juvenis (FNAJ) e a Direção-Geral da Educação (DGE), identificaram como prioritários para a sua saúde, para a próxima década.

