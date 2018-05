Lido está em obras mas reabre ao público a 23 de maio

A Frente MarFunchal informa que a piscina do Complexo Balnear do Lido estará encerrada desde o dia 11 até ao dia 21 de Maio, do ano em curso, devido à realização de trabalhos de pintura e de manutenção. Estando a se realizar esforços no sentido de criar melhores condições para a utilização da piscina do Lido. De salientar, o Complexo Balnear do Lido reabre ao público no próximo dia 23 de Maio (quarta-feira). A Frente MarFunchal agradece a compreensão dos seus utentes.