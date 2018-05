O Complexo Balnear da Barreirinha e a Praia de São Tiago estarão encerrados a partir do dia 21 de Maio e a sua abertura está prevista no dia 01 de Julho, segundo informa a Frente MarFunchal, devido à realização de diversas obras de recuperação do solário e pintura das infraestruturas danificadas pelo último temporal que assolou a orla costeira, do Funchal.