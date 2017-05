Estudantes pagam 355€ em Lisboa e 268€ no Porto

A Uniplaces, um site de arrendamento de casas para estudantes, realizou um estudo sobre o arrendamento em Lisboa e no Porto e concluiu que os preços dos quartos subiram 8,7% no primeiro trimestre deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Esta subida verificou-se nas duas cidades: atualmente, um quarto em Lisboa custa em média 355€ por mês e no Porto 268€.

Em Lisboa, a zona mais cara para os estudantes viverem é o Marquês de Pombal, com a renda média a estabelecer-se nos 462€ por quarto. As zonas com mais procura no último trimestre foram Arroios (329€), Saldanha (339€), Alameda (339€), Intendente (420€) e Alvalade (434€). Embora a Baixa de Lisboa continue a ter alguma procura, “as zonas próximas das principais universidades da cidade estão a ganhar cada vez mais popularidade entre os estudantes”, lê-se no Relatório Mercado de Arrendamento a Estudantes.

O valor médio dos quartos para estudantes no Porto é mais baixo em comparação a Lisboa, verificando-se uma diferença de 33%. A variação acentuou-se no primeiro trimestre deste ano, mas apenas porque as casas em Lisboa ficaram mais caras. Os preços no Porto subiram 3%, em Lisboa 10%.

A Uniplaces realizou este estudo com base na informação obtida na plataforma, recolhida através dos contratos de arrendamento e informações dadas pelos senhorios e estudantes.