Juízes admitem fazer greve

A Associação Sindical dos Juízes Portugueses admite fazer greve por causa da revisão do estatuto profissional, pela qual esperam há seis anos. Segundo o jornal Público, entre as reivindicações dos magistrados estão a subida do actual suplemento salarial de 620 euros para compensar a exclusividade obrigatória, o aumento das possibilidades de progressão na carreira, a adaptação do estatuto profissional à nova organização dos tribunais, melhoria das salvaguardas de independência e possibilidade, em sede de recurso judicial das punições disciplinares, alterar em tribunal os factos apurados durante os processos disciplinares.

“Não queremos ir para a greve, mas não descartamos essa possibilidade”, disse ao mesmo jornal Manuela Paupério, presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses.

A presidente da associação sindical teme que a discussão pública da proposta se inicie demasiado tarde para acomodar um eventual impacto do aumento da despesa no Orçamento de Estado de 2018.

“Queremos uma resposta até ao final de Maio ou deixaremos de ter paciência. Há colegas que dizem que estamos outra vez a ser enrolados”, acrescentou Manuela Paupério ao Público.