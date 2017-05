Tecnologias Wolfram apresentadas na UMa a 26 de maio

Algumas tecnologias desenvolvidas pela Wolfram, nomeadamente o Mathematica e as plataformas Wolfram, serão apresentadas na Universidade da Madeira (UMa), numa conferência a realizar no próximo dia 26 de maio.

Organizada pela Wolfram Research, em colaboração com a UMa, a conferência contempla uma palestra, das 09h00 às 10h30, no anfiteatro 6, e um workshop, das 11h00 às 13h30, na Sala 34, dirigida a professores, investigadores e alunos, utilizadores e não utilizadores destas tecnologias.

Na palestra, serão apresentadas as mais recentes plataformas para a nuvem (cloud platforms) desenvolvidas pela Wolfram Research. Serão também apresentadas algumas das novas funcionalidades adicionadas recentemente à linguagem Wolfram e alguns exemplos práticos de resolução de problemas com o Mathematica. No fim da palestra haverá lugar a um período de perguntas e respostas.

O workshop consiste numa sessão prática com o Mathematica durante a qual os participantes irão aprender, com a orientação direta de um especialista da Wolfram, a utilizar o Mathematica e a linguagem Wolfram. Os tópicos que serão abordados durante o workshop incluem, entre outros, a importação e exportação de dados; a conectividade de bases de dados; a manipulação e visualização de dados; as funcionalidades e utilização da nuvem (Cloud functions and deployment); e a aprendizagem automática (Machine Learning).

A entrada é livre mediante inscrição prévia, através do endereço wolfr.am/umadeira. Será entregue um certificado de presença a todos os participantes que o solicitem, assinalando o campo próprio do formulário de inscrição.