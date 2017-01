Porto candidato a melhor destino europeu

O Porto foi nomeado para os prémios «European Best Destinations 2017», um concurso cuja votação começa hoje na internet e decorre até 10 de Fevereiro. A cidade já venceu o título de “Melhor Destino Europeu” em 2012 e 2014.

De acordo com informação disponível na página da Internet da “European Best Destinations”, entre as 20 cidades finalistas estão Viena (Áustria), Berlim (Alemanha), Atenas (Grécia), Londres (Inglaterra), Bruxelas (Bélgica), Praga (República Checa), Basileia (Suíça), Stari Grad (Croácia), Wild Taiga (Finlândia), Sozopol (Bulgária), Gdansk (Polónia), Roterdão e Amesterdão (Holanda), Milão e Roma (Itália), Paris e Bonifacio (França), San Sebastian e Madrid (Espanha).