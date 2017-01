Governo cria estrutura de Missão para as Comemorações do V Centenário da viagem de Fernão de Magalhães

O Conselho de Ministros decidiu criar uma Estrutura de Missão para as Comemorações do V Centenário da Circum-navegação comandada pelo navegador português Fernão de Magalhães, a realizar-se entre 2019 e 2022.

Esta estrutura temporária de projeto fica na dependência do membro do Governo responsável pela área do mar e será presidida por José Manuel de Carvalho Marques, atual presidente da Câmara Municipal de Sabrosa.

José Manuel de Carvalho Marques tem vasta experiência e conhecimento na coordenação de projetos multiorganizacionais em torno da temática da circum-navegação, tendo sido impulsionador da criação da Rede Mundial das Cidades de Magalhães, de que foi vice-presidente, e da Rede de Universidades de Magalhães, foi também responsável pela inscrição da «Route of Magellan; First around the world» na lista indicativa da UNESCO.

As comemorações dos 500 anos da primeira viagem completa em torno do globo, concretizada entre 1519 e 1522, decorrerão não só no âmbito da ação externa como também como fator de desenvolvimento regional nas vertentes cultural, científica e económica, em articulação com as instituições de ensino superior e instituições científicas, autarquias locais e demais entidades públicas e privadas.