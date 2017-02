Madeira tem 8 hotéis no top dos “trivago Awards 2017”

Com base em mais de 175 milhões de avaliações, a trivago elegeu os Melhores Hotéis de Portugal. 8 hotéis da Madeira figuram entre os melhores dos melhores – 4 desses hotéis fazem parte da categoria “5 estrelas”.

5 Estrelas, 4 Estrelas, 3 Estrelas, Alojamento Alternativo e Quarto: são estas as categorias consagradas nos Prémios trivago 2017. Com um novo conceito – baseado inteiramente na opinião e comentários de viajantes de todo o mundo -, o motor de busca trivago dá a conhecer os Melhores Hotéis de Portugal.

10 estabelecimentos por categoria, com base em mais de 175 milhões de avaliações, recolhidas num total de 34 sites de reserva de hotéis.

Pela primeira vez, a trivago revela os melhores hotéis do país com base na opinião dos utilizadores, com o objetivo de premiar a excelência da hotelaria portuguesa e proporcionar aos viajantes uma seleção dos melhores hotéis, de forma transparente e imparcial.

Os melhores hotéis de 5 estrelas de Portugal

1. The Yeatman, Vila Nova de Gaia

2. Belmond Reid’s Palace, Funchal, Madeira

3. The Cliff Bay, Funchal, Madeira

4. Vidago Palace Resort, Vidago

5. Quinta Da Casa Branca, Funchal, Madeira

6. Olissippo Lapa Palace, Lisboa

7. Albatroz Beach & Yacht Club, Santa Cruz, Madeira

8. Palacete Chafariz D’El Rei, Lisboa

9. Epic Sana Lisboa, Lisboa

10. Grande Real Villa Itália, Cascais

Os melhores quartos de hotel de Portugal

1. The Yeatman, Vila Nova de Gaia

2. The Cliff Bay, Funchal, Madeira

3. Britania, Lisboa

4. Porto Mare, Funchal, Madeira

5. Tivoli Victoria, Vilamoura

6. Martinhal Beach Resort & Hotel, Sagres

7. Quinta Jardins do Lago, Funchal, Madeira

8. Grande Real Villa Itália, Cascais

9. Sagres Time, Sagres

10. Cascais Miragem, Cascais