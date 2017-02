Desabamento de rés-do-chão provoca dois feridos

O desabamento do rés-do-chão de um prédio de quatro andares, esta manhã, no Dafundo (Oeiras), provocou dois feridos ligeiros.

Segundo indicou ao DN fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Lisboa, os dois feridos, do sexo masculino, um com 70 anos e outro com cerca de 30, seguiram para o hospital São Francisco Xavier, em Lisboa.

Segundo o comandante dos Bombeiros da Cruz-Quebrada/Dafundo, Carlos Ramos, o rés-do-chão pertence a um banco e estava desabitado.

Dois técnicos do banco, acompanhados de um inquilino, estavam no local a fazer uma vistoria quando cerca de um metro quadrado do chão abateu para a cave, contou o responsável.