Ikea paga 625 euros de salário mínimo

Os funcionários da Ikea Portugal vão passar a ganhar, a partir de Março, 625 euros brutos mensais como salário base, mais 12,2% que o valor para o salário mínimo nacional estipulado por lei (557 euros).

A empresa refere em comunicado que a medida tem efeitos retroactivos desde Janeiro. O subsídio de refeição é de 4,55 euros por dia.

“Queremos ser uma empresa cada vez melhor para trabalhar e o aumento do salário mínimo de entrada é mais do que uma forma de reconhecimento: faz parte da nossa estratégia, que coloca as pessoas no centro do negócio, proporcionando aos nossos colaboradores cada vez melhores condições para que se sintam realizados a nível pessoal e profissional. Este é mais um passo nesse sentido e por essa razão, estamos duplamente satisfeitos”, apontou Christiane Thomas, «retail manager» da Ikea Portugal.