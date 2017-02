‘Números da sinistralidade rodoviária demonstram eficácia das campanhas efetuadas’

O Secretário Regional dos Transportes e Obras Públicas afirmou ontem, em Ponta Delgada, na apresentação da campanha da segurança rodoviária ‘Peões Responsáveis’, que a redução verificada no número de feridos graves e de vítimas mortais resultantes de acidentes nas estradas açorianas “demonstra a eficácia deste tipo de campanhas”.

Vítor Fraga salientou que, apesar do número global de acidentes ter aumentado, em resultado do aumento de tráfego nas estradas do arquipélago, foi registada “uma redução de cerca de 35% no número de vítimas mortais e de cerca de 9% em feridos graves”.

O titular da pasta dos Transportes revelou que esta nova campanha é destinada às crianças, “não só na perspetiva de assimilarem estes princípios de segurança rodoviária, mas também com o objetivo de os transmitirem aos pais e encarregados de educação, uma vez que elas são influenciadores natos”.

A campanha ‘Peões Responsáveis’, que já está em curso, tem como público-alvo as cerca de 13 mil crianças e jovens do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e envolve a distribuição de ‘flyers’ e cartazes em formato A3 por todas as escolas açorianas que ministram estes ciclos de ensino.

O objetivo principal da campanha passa por informar este importante público-alvo sobre as boas práticas a ter em matéria de segurança rodoviária ao utilizar os transportes públicos e particulares ou ao circular a pé ou de bicicleta. Pretende-se com esta iniciativa ajudar as crianças e jovens a detetar ou reconhecer os perigos para que saibam defender-se deles, alertando-as ainda para a necessidade do cumprimento das regras básicas de trânsito.