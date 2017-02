Detido por usurpação de funções e violência doméstica

O Comando Territorial de Setúbal, através do Núcleo de Investigação Criminal do Montijo e do Núcleo de Investigação e Apoio a Vitimas Especificas de Almada, deteve um homem de 46 anos, por usurpação de funções, violência doméstica e perseguição, em Lisboa.

O suspeito, fazendo-se passar por agente da Polícia Judiciária, tentava, através dos vizinhos da sua ex-mulher, realizar buscas domiciliárias ilegais à residência desta e perseguia o seu companheiro através de telefonemas e idas ao trabalho deste.

No âmbito da investigação foi efetuada uma busca domiciliária e duas não domiciliárias tendo sido apreendido: Um revólver; 28 munições; Uma arma branca; Dois telemóveis; Um computador portátil.

Foi ainda apreendida uma elevada quantidade senhas de jogo ilegal destinadas ao vulgarmente conhecido “Jogo do Milhão”, avaliadas em mais de 23 mil euros.

O suspeito foi constituído arguido, sujeito a termo de identidade e residência e proibido de contactar com as vitimas. A operação contou com o apoio da Polícia de Segurança Pública de Lisboa.