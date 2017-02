Concerto assinala centenário da morte do primeiro Presidente da República eleito

A Direção Regional da Cultura, através do Museu da Horta, promove, a 5 de março, na Casa Manuel de Arriaga, a realização de um concerto de violoncelo e clavinova, com projeção de imagens, por ocasião dos 100 anos do falecimento de Manuel de Arriaga. O concerto, com início pelas 21h30, tem entrada livre.

Neste espetáculo, Natália Bauer (violoncelo) e Marcello Guarini (clavinova) vão interpretar temas de Tchaikovsky, Fauré, Cassadó, Popper, Granados, Golterman, Glier, Cui, Dvorak e Saint-Saëns, estando a projeção de imagens a cargo de Aurora Ribeiro.

Manuel de Arriaga, que foi o primeiro Presidente da República constitucionalmente eleito, nasceu a 8 de julho de 1840, na cidade da Horta, e faleceu a 5 de março de 1917,

Distinguiu-se, principalmente, como advogado e orador, tendo pronunciado diversos discursos políticos que ficaram célebres, mas foi também filósofo e poeta, sendo Cantos Sagrados, Irradiações e Harmonia Social alguns exemplos da sua obra.

A experiência como Presidente da República é contada na sua última obra, escrita após a experiência presidencial, intitulada “Na Primeira Presidência da República Portuguesa”.