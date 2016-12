700 mil euros para asfaltar Funchal em 2017

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, e o vereador com o Pelouro das Obras Públicas, Miguel Silva Gouveia, visitaram o fim da repavimentação do Caminho de Santa Quitéria, entre o Caminho do Poço Barral e o Madeira Shopping, numa extensão de 750m.

Logo no início de janeiro, segue-se o Caminho do Pilar, entre o Caminho Dr. Barreto e a rotunda do Esmeraldo, que também será inteiramente repavimentado, numa extensão de 490m. O investimento nas duas obras ascendeu aos 114 mil euros. Até ao fim do ano de 2017, o Departamento de Infraestruturas e Equipamentos da Câmara Municipal do Funchal já tem, contudo, planeadas mais 12 intervenções de fundo, que representarão um investimento total de cerca de 700mil euros nas estradas do concelho.

Na ocasião, o vereador Miguel Silva Gouveia lembrou que “ao longo do ano, a Autarquia leva regularmente a cabo uma série de intervenções com vista à manutenção das estradas do Funchal”, mas salientou que “neste caso, trata-se de mais de uma dezena de operações profundas de recuperação, em estradas de grande pressão automóvel, tendo em conta a sua localização em núcleos de densidade habitacional e comercial. Também por isso, serão intervenções mais duráveis”.