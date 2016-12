Documento Estratégico para o Turismo 2017 – 2021 disponível online

Cumprindo aquele que era um dos principais objetivos do Programa de Governo para este mandato, a Secretaria Regional da Economia, Turismo e Cultura concluiu o Documento Estratégico para o Turismo 2017 – 2021, documento que reúne as principais linhas orientadoras e metas para o futuro, no que ao desenvolvimento sustentavel deste setor respeita.

Uma estratégia que, pela primeira vez, se partilha e divulga online, de modo a fomentar, conforme explica o Secretário Regional com a tutela do Turismo, «o alcance e a respetiva participação do maior número de pessoas e, naturalmente, a recolha de contributos que possam resultar a favor deste documento».

Eduardo Jesus faz questão de sublinhar que «o sucesso que tem vindo a ser alcançado pelo destino Madeira, com mais um novo recorde conhecido nas estatísticas referentes aos primeiros dez meses de produtividade, deriva de um esforço coletivo e é por isso que, neste momento, se revela crucial contar com o envolvimento de toda a população no que se espera que venha a ser o futuro deste setor, na Região».

Integrando várias componentes, que depois se desdobram em medidas e iniciativas a implementar até 2021, a visão que se defende para o futuro assenta num novo paradigma que assume a qualificação e consolidação da oferta, o reforço da notoriedade e atratividade do destino e a melhoria dos seus indicadores de desempenho, como prioridades.

O documento está disponível, no site da Secretaria Regional da Economia, Turismo e Cultura http://www.madeira.gov.pt/sretc até ao próximo dia 11 de janeiro.

Os contributos poderão fazer-se chegar através do correio eletrónico gab.sretc@gov-madeira.pt ou através do telefone 291 211 933/935.