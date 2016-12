Bluepharma adquire terreno camarário para criação de 100 novos postos de trabalho

A proposta de compra do terreno, com uma área de 23.325 m2, por 326.083 euros, contíguo às atuais instalações da Bluepharma, situadas em Cimo de Fala, São Martinho do Bispo, foi aprovada por unanimidade, em reunião, do executivo da Câmara Municipal de Coimbra.

A farmacêutica Bluepharma pretende adquirir um terreno camarário para instalação de uma nova unidade industrial que, segundo a empresa, permitirá a criação de 100 novos postos de trabalho.

Através da aquisição do terreno ao Município de Coimbra, a farmacêutica pretende construir uma nova unidade industrial – um investimento de 15 milhões de euros -, aumentar o seu Centro de Investigação e Desenvolvimento, criar cerca de 100 postos de trabalho, mais estacionamentos na empresa, melhores condições de trabalho e consolidar a posição da Bluepharma S.A. no mercado internacional.

Atualmente, esta farmacêutica de Coimbra está transformada num grupo económico de 20 empresas com cerca de 450 colaboradores. Produz medicamentos para mais de 100 marcas, exporta para mais de 40 territórios, entre os mais exigentes do mercado, atingiu em 2015 um volume de exportação de 85%, tem sucursais em oito países, contratou agentes comerciais em 10 países e, nos últimos três anos, investiu 15 milhões de euros em investigação e desenvolvimento.

A proposta engloba o pagamento do valor do terreno em duas prestações de igual montante. Já a escritura de compra e venda vai incluir uma cláusula de reversão, que diz que a construção deverá iniciar-se no prazo de dois anos e a laboração no prazo de três anos, ambos a contar da data da escritura. No caso de violação desta cláusula contratual, o terreno reverterá para a posse plena do Município de Coimbra sem direito a qualquer indemnização.