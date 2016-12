Os protocolos são assinados por todas as administrações portuárias do Continente, pela Autoridade Marítima Nacional, pela Autoridade Tributária e Aduaneira, pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e pelas Administrações Regionais de Saúde.

Além da simplificação inerente à total digitalização do processo contam-se também entre as vantagens desta medida impactos na redução de custos administrativos.

«Temos de ser eficientes nos portos e na integração dos nossos portos na cadeia logística», afirmou a Ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, na cerimónia de assinatura de protocolos para uso da fatura única portuária em todos os portos do Continente, em Lisboa.

