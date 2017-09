Novo terminal de cruzeiros de Lisboa capacitado para o segmento «turnaround»

A Ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, inaugurou o novo terminal de cruzeiros de Lisboa, cuja previsão é de receber mais de 1,8 milhões de passageiros por ano, tendo um impacto direto e indireto na economia superior a 100 milhões de euros, até 2020.

O novo Terminal capacita o Porto de Lisboa para o desenvolvimento do segmento «turnaround» (com embarque ou desembarque de passageiros), considerando a sua localização no cruzamento das principais rotas – Mediterrâneo, Báltico, Atlântico e transatlântico.

Apresentado em 2007, o projeto do Terminal inclui um edifício, da autoria de Carrilho da Graça, que visa ser uma referência no mercado internacional do setor, para colocar Lisboa entre os portos mais atrativos do mundo para terminais de passageiros.

Com uma área total de cerca de 13 mil m2 dividida por 3 andares, o Terminal inclui ainda inovações tecnológicas nos seus acabamentos, de que é exemplo o betão com cortiça incorporada.

O novo Terminal conta também com 360 lugares de estacionamento público e 80 lugares de estacionamento de autocarros, para além de um terraço panorâmico sobre o rio Tejo.