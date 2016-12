Ampliação das instalações do Ginásio Clube Português

Três novos campos de Padel, ampliação das instalações desportivas e reforço do número de lugares de estacionamento são algumas das novidades do Ginásio Clube Português para 2017.

Acompanhado pelo Vereador do Desporto Jorge Máximo, Fernando Medina visitou a 20 de dezembro as obras que decorrem no Ginásio Clube Português e que melhoram substancialmente as condições e a capacidade daquele emblemático clube da capital.

Das novas valências fazem ainda parte um espaço com 600 metros quadrados destinado à pratica de Ginástica Acrobática e um Polidesportivo ao ar livre.

Uma intervenção em linha com a política da autarquia em aumentar a rede de equipamentos qualificados e, desta forma, promover a atração e captação de novos segmentos da população lisboeta para a prática do desporto.

Depois de uma visita pelas atuais instalações onde treinam os futuros campeões, o Presidente da CML recebeu das mãos de Manuel Cavaleiro, presidente da direcção, o cartão de sócio honorário do Ginásio Clube Português.

As obras de construção do novo parque de estacionamento público que terá capacidade para 202 lugares e ampliação das instalações desportivas tiveram inicio em setembro e deverão estar concluídas em maio do próximo ano.