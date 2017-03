Lisboa é capital da ginástica em 2017

Pôr Lisboa no mapa do calendário dos eventos nacionais e internacionais de ginástica é o grande objectivo do contrato-programa assinado entre a Câmara Municipal de Lisboa e o Ginásio Clube Português.

A assinatura do acordo teve lugar na Sala dos Troféus do emblemático clube da capital onde o Vereador do Desporto elogiou o trabalho da “brilhante e centenária” instituição em prol do desporto na cidade, garantindo o empenho e colaboração do município para que o Ginásio Clube Português seja, em breve, um dos maiores complexos desportivos a nível europeu.

Jorge Máximo, vereador da CML, assegura que o acordo agora celebrado valoriza a capacidade da cidade para organizar grandes eventos desportivos de projeção mundial numa afirmação de Lisboa em relação ao Desporto.

2017 será um ano em grande para a ginástica em Lisboa com a realização de seis eventos internacionais, dos quais se destacam a Taça do Mundo de Ginástica Acrobática no início de setembro, quatro torneios nacionais (a ter lugar entre abril e julho) e dois festivais.

Do calendário apresentado fazem parte, por exemplo, o Torneio Internacional de Teamgym de Lisboa a ter lugar entre os dias 28 a 30 de abril no Complexo Municipal do Casal Vistoso, que será o palco privilegiado da maioria dos eventos, ou o Festival Internacional de Ginástica para Todos que, de 13 a 16 de julho, irá levar milhares de participantes à Praça do Comércio, dando a conhecer ao mundo este espaço nobre da cidade.

Com novembro , entre 15 e 19, chega o Torneio Internacional de Ginástica Artística que, pela vez vez, se realiza em Lisboa. No Casal Vistoso espera-se a participação de ginastas das seleções nacionais de vários países.

Eventos que permitirão afirmar Lisboa enquanto cidade desportiva, eclética e sustentável, no caminho que o Município pretende traçar até 2021( #Roadto2021#).