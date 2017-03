“Miguel Oliveira 44 Rider” leva adeptos a Jerez de La Frontera

Nas vésperas do arranque da temporada de 2017 do Moto GP, Miguel Oliveira desafia os fãs a acelerar… virtualmente! O novo jogo online de tributo ao representante português na categoria de Moto 2 resulta de uma parceria entre a Red Bull e a Galp. Os 10 melhores do ranking vão viajar até Jerez de La Frontera para assistir à corrida e conhecer o piloto.

Em Portugal “há, sem dúvida, uma legião de fãs a torcer pelo sucesso” de Miguel Oliveira nos palcos do Moto GP. A época está prestes a arrancar e o piloto do Team Red Bull KTM Ajo é apontado como um dos candidatos ao título da categoria de Moto 2. Ao mesmo tempo que parte para as pistas, o número 44 da grelha desafia todos os seus admiradores a acelerar… na segurança do seu telemóvel ou computador!

O novo jogo online “Miguel Oliveira 44 Rider” apresenta um layout clássico dos antigos Spectrum e está disponível online na página MO44.redbull.pt. O jogo é gratuito e está acessível a todos, mas para entrar na competição os fãs têm de introduzir um código que é obtido através da compra de duas latas de Red Bull, um exclusivo das 102 lojas Galp espalhadas por todo o país.

Introduzido o código é só jogar e disputar os melhores resultados na pista! Os pilotos virtuais que terminarem a “corrida” no Top 10 vão ter acesso a uma experiência única e exclusiva durante a próxima edição do Grande Prémio de Espanha, no mítico Circuito de Jerez de La Frontera, agendado para o dia 7 de maio. Ao convite duplo para assistir à corrida, com todas as despesas de viagem pagas, junta-se um encontro nos bastidores com o próprio Miguel Oliveira.