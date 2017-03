Decorre na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, nos dias 10 e 11 de Julho de 2017, o VI Congresso ” O Luto em Portugal” que integrará I Congresso Luso-Brasileiro do Luto “Uma Linguagem Comum” e ambos antecedem a 11th International Conference on Grief and Bereavement in Contemporary Society.

“Criam-se, assim, oportunidades excecionais de encontro de profissionais e pessoas interessadas na problemática do luto no nosso país, na Europa e no mundo pelo que se estabeleceram condições especiais de inscrição para estes vários eventos para os participantes portugueses e brasileiros”, refere a organização.