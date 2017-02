Seminário: “Da sala de aula do futuro à escola do presente”

Decorre no próximo dia 18 de fevereiro de 2017, entre as 10h30 e as 16h30, no Auditório I do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, o Seminário Nacional Ambientes Educativos Inovadores “Da sala de aula do futuro à escola do presente”; trata-se de uma iniciativa da Direção-Geral da Educação, Equipa de Recursos e Tecnologias Educativas (ERTE), em parceria com o Instituto de Educação da Universidade de Lisboa.

Este seminário visa estimular a reflexão da comunidade educativa portuguesa sobre o impacto que novos espaços educativos podem ter na modernização dos processos de ensino e de aprendizagem, e, em simultâneo, mostrar boas práticas e estratégias de liderança na sua implementação. A DGE identificou, até ao momento, em Portugal, dezanove espaços com esta tipologia que podem ser conhecidos através de http://erte.dge.mec.pt/ambientes-educativos-inovadores.

A participação na conferência é gratuita, mas sujeita a inscrição. As inscrições encontram-se abertas, devendo os interessados preencher o formulário disponível em http://questionarios.dge.mec.pt/index.php/967622/lang/pt até dia 14 de fevereiro de 2017.

Para eventuais esclarecimentos, poderá ser enviada uma mensagem para aei@dge.mec.pt. Mais informações disponíveis na página deste evento em http://erte.dge.mec.pt/seminario-nacional-de-ambientes-educativos-inovadores-da-sala-de-aula-do-futuro-escola-do-presente.