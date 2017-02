Presidente da Assembleia assiste à apresentação do estudo “LEME”

O Presidente da Assembleia Legislativa, Tranquada Gomes, assiste amanhã à apresentação da 7.ª edição do estudo “LEME – Barómetro PwC da Economia do Mar”, que terá lugar, pelas 15h30, no Auditório da Reitoria da Universidade da Madeira – Colégio dos Jesuítas.

O “LEME – Barómetro PwC da Economia do Mar” é um projeto de responsabilidade social que visa acompanhar a evolução da economia do mar em Portugal, analisar as tendências e as escolhas que estão a ser efetuadas pelos diversos agentes económicos e partilhar essa informação com a sociedade em geral.