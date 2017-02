Apresentação dos instrumentos orientadores do Plano Nacional de Saúde

Realizou-se, no dia dia 31 de janeiro, o I workshop do Plano Nacional de Saúde na ARS Norte. Este workshop teve a participação do Diretor-Geral da Saúde, do Presidente do Conselho Diretivo da ARS Norte e do seu Conselho, bem como do Departamento de Saúde Pública da ARS Norte, do Diretor Executivo do PNS e do Diretor do Departamento de Informação e Análise da Direção-Geral da Saúde.

Contou ainda com a presença dos dirigentes das ULS, Hospitais e ACES da Região e dos profissionais das Unidades de Saúde Pública. Estiveram, de igual modo, um numero considerável de organizações parceiras, registando-se, em particular, a Comissão de Coordenação Norte.

Durante toda a manhã foram apresentados os instrumentos orientadores do PNS e pela primeira vez o Manual Orientador dos PLS, os instrumentos de planeamento desenvolvidos pela ARS Norte e a implementação dos programas de rastreio oncológico na região Norte.

O Diretor Executivo do Programa Nacional de Doenças Oncológicas teve a oportunidade de apresentar dados sobre o desenvolvimento da doença oncológica em Portugal e tendências para o futuro.

A ARS Norte propôs realizar workshops temáticos com o PNS, sendo o próximo dedicado aos determinantes de saúde, promovendo-se a participação de parceiros para a implementação dos PLS.

Por parte do PNS foi considerado relevante reforçar todo o envolvimento da comunidade no planeamento, monitorização e avaliação dos PLS. Os PLS deverão estar todos disponíveis no portal da DGS e em implementação efectiva durante o primeiro semestre de 2017. A implementação dos Planos Locais de Saúde é um dos ponto do Programa de Governo e uma das Opções de Plano para o ano de 2017.