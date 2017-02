Operação policial em Amadora

A Polícia Judiciária, através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, em articulação com a Divisão da Amadora da Polícia de Segurança Pública, deu cumprimento a treze mandados de busca domiciliária, visando residências situadas no Bairro 6 de Maio, Casal da Mira, Bairro do Zambujal e Estrada Militar, todas no concelho da Amadora.

As buscas foram destinadas à localização e detenção de suspeitos da prática de crimes violentos, nomeadamente roubos com recurso a armas de fogo, bem como recolha de elementos de prova e recuperação das armas utilizadas.

Os visados são suspeitos de, ao longo dos últimos três meses, terem praticado diversos crimes de roubo na via pública, incluindo a taxistas, apropriando-se de elevadas quantias em dinheiro, telemóveis e diversos objetos em ouro.

As vítimas foram, principalmente, pessoas que, por motivos profissionais ou pessoais, circulavam junto do Bairro 6 de Maio, sendo interpeladas e, depois, roubadas pelos autores, os quais recorriam à utilização de armas de fogo de forma a coagi-las a entregar os seus pertences.