REDE-T lança Christmas Pack

A REDE-T é a única plataforma on-line destinada exclusivamente aos profissionais do Turismo, Hotelaria e Restauração e conta até ao momento com mais de 13.000 membros, mais de 5.000 processos de recrutamento, mais de 500 documentos para download, mais de 1.600 CV para consulta.

Durante este período foi também criado um “Christmas Pack Corporate” com inúmeros descontos e vantagens para todas as empresas e instituições que pretendam estar presentes na plataforma e assim promoverem os seus serviços e produtos junto da comunidade.

A plataforma REDE-T junta-se às comemorações desta época festiva com o evento “Christmas Pack by REDE-T”. O evento tem início a partir das 10h00 de terça feira dia 20‎ e termina às 23h59 de segunda feira dia 26 de Dezembro.

