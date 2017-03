REDE-T atinge 26.000 Likes no Facebook

A plataforma atingiu recentemente mais de 26.000 likes na sua página da rede social facebook. Conforme referiu Ricardo Augusto, Founder e CEO, “O universo REDE-T não para de crescer e nesse sentido, com o intuito de festejar mais um feito, criamos uma promoção muito especial”.

Assim a partir do próximo dia 15 e até às 23h59 de domingo dia 19 de Março, todos os membros da comunidade poderão usufruir de uma super campanha onde por apenas 30 euros adquirem 1 conta premium válida por 2 anos.

As contas premium permitem o acesso imediato a mais de 5.000 ofertas de trabalho, a visualização de mais de 1.600 CVs dos melhores profissionais do sector e ainda o donwload de quase 600 documentos.

A REDE-T é a única plataforma on-line destinada exclusivamente aos profissionais do Turismo, Hotelaria e Restauração, conta até ao momento com mais de 13.000 membros registados, gerindo por ano quase 50 milhões de emails e foi recentemente nomeada para “Melhor StartUp do Turismo” pelo CEIM.