Concurso de Montras de Natal no Porto junta 111 estabelecimentos

A cerimónia de entrega dos troféus está prevista para o dia 6 de janeiro de 2017, cujo convite será estendido a todas as montras participantes no concurso.

O objetivo desta iniciativa passa pela valorização e dinamização do comércio tradicional nesta época natalícia. Novas edições estão a caminho, em diferentes épocas do ano, afirma Manuel Aranha que faz um balanço positivo da estreia.

Os selos de reconhecimento aos vencedores foram entregues pelas mãos de Rui Moreira, presidente do município, acompanhado do vereador do Comércio, Turismo e Fiscalização, Manuel Aranha. A Chocolataria Equador conquistou o 1º lugar (Prémio, 2500 euros), seguida da Papabubble (2º prémio, 1500 euros) e a Casa dos Forros (3º prémio, 1250 euros).

A Câmara do Porto promoveu, pela primeira vez, o Concurso de Montras de Natal que contou com a participação de 111 estabelecimentos comerciais da cidade.

You May Also Like