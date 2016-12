Vocalista dos Pearl Jam contribui para evitar despejo

Eddie Vedder, o vocalista dos Pearl Jam, doou cerca de 9.500 euros a uma família norte-americana com seis filhos que ia ser despejada dias antes do Natal.

Tudo aconteceu na sequência de uma iniciativa de `crowdfunding´, quando a mãe das crianças, Tyshika Britten, publicou uma mensagem no Craigslist onde dizia que estava prestes a ser despejada de sua casa, em Oxon Hill, Maryland, com os seus seis filhos, cinco rapazes e uma menina.

A mensagem foi partilhada através de uma notícia do Washington Post e tornou-se viral. O objectivo era atingir seis mil dólares (cerca de 5.700 euros), mas em apenas seis dias a conta já soma mais de 18 mil dólares (17.200 euros).

“Pensei no quão orgulhosas devem estar aquelas crianças da sua mãe, por esta pedir ajuda. É preciso muita coragem”, disse o cantor ao Washington Post, afirmando que ficou comovido com o apelo.