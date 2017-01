GNR apreende diversos bens furtados

A ação culminou com a interceção de uma viatura suspeita onde se faziam transportar dois homens, de 27 e 33 anos, e que levou à recuperação dos bens furtados e à apreensão de outros objetos utilizados para a prática deste tipo de ilícitos: Cinco carteiras com documentos pessoais; 11 frascos de perfume; Uma câmara de filmar; Dois autorrádios; Um anel em ouro; Vários artigos de bijutaria;

Militares do Posto Territorial de Óbidos apreenderam diversos bens furtados do interior de um veículo em Óbidos.

