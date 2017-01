Prémio Municipal voluntariado, candidaturas até 31 janeiro de 2017

Decorre de 5 de dezembro a 31 de janeiro de 2017, o prazo de candidaturas para a segunda edição do Prémio Municipal de Voluntariado.

A segunda edição do Prémio Municipal de Voluntariado visa, mais uma vez, distinguir o melhor projeto/ação de voluntariado, concretizado em 2016, que contribua para a promoção do voluntariado na cidade de Lisboa.

Podem concorrer as pessoas coletivas que promovam atividades de reconhecido interesse para o Município de Lisboa no âmbito do voluntariado.

As candidaturas deverão ser dirigidas e enviadas para o Departamento para os Direitos Sociais, até ao dia 31 de janeiro de 2017 (inclusive), junto do Núcleo de Voluntariado do Departamento para os Direitos Sociais, através do e-mail: banco.voluntariado@cm-lisboa.pt