Homem de 47 anos de idade detido por crime de natureza sexual

A Policia Judiciária, através da Directoria do Norte, identificou e deteve um homem pela presumível autoria de crime de violação, na forma tentada, perpetrado em plena via pública numa freguesia do Concelho de Vila do Conde.

O crime, cometido através da força física, só não foi consumado devido à reação da vítima, uma mulher de 43 anos de idade que circulava na via pública e que se opôs corporalmente aos intentos daquele, conseguindo fugir do local.

O detido, de 47 anos de idade, reformado, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.