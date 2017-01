Aplicação Registo Viajante aumenta segurança de portugueses no estrangeiro

O Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, e o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, vão participar na apresentação da Aplicação Registo Viajante.

A aplicação, para instalação em equipamentos de comunicação móveis, é uma iniciativa do Ministério dos Negócios Estrangeiros e destina-se a cidadãos nacionais, lusodescendentes ou com dupla nacionalidade que efetuem viagens ou deslocações de curta duração ao estrangeiro permitindo que, em caso de emergência, sejam mais facilmente localizados e contactados pelas representações diplomáticas portuguesas.

Através do registo nesta aplicação, é possível estabelecer uma ligação rápida com o Gabinete de Emergência Consular, em caso de crise no país em que o cidadão se encontrar, e proceder à sua localização através de um serviço de georreferenciação.

A Aplicação Registo Viajante fornece, também, recomendações de segurança, gerais ou de última hora, e contactos úteis, em caso de emergência no país de destino. Informações sobre condições gerais de segurança e regiões, cidades ou locais a evitar são igualmente disponibilizadas.

A aplicação faculta ainda os contactos das Embaixadas e dos Consulados de Portugal, assim como respostas a questões frequentes. A segurança e a confidencialidade dos dados pessoais inseridos nesta aplicação, gratuita e voluntária, são garantidas pela Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades do Ministério dos Negócios Estrangeiros.