Leixões anuncia 107 cruzeiros e 105 mil passageiros para 2017

O Porto de Leixões tem já confirmadas 107 escalas de navios de cruzeiros, o que vai representar um crescimento na ordem dos 27%, e estima receber cerca de 105 mil passageiros, simbolizando um aumento 46% face ao ano anterior e mais 33% do que no melhor ano de atividade de cruzeiros, registado em 2015.

No ano passado, os terminais receberam 84 cruzeiros e 71 799 passageiros e voltou a merecer a confiança de novos navios e operadores como um dos portos de escala dos seus itinerários, contabilizando mais 7 escalas inaugurais e uma nova companhia.

Os números contabilizados em 2016 representam um decréscimo de 1% no número de cruzeiros e de 9% no que se refere aos passageiros face ao ano anterior, justificado pela menor dimensão dos navios acolhidos.

“Este será um grande ano para a atividade de cruzeiros do Porto de Leixões, que se tem vindo a afirmar cada vez mais no setor, fruto dos investimentos realizados e da aposta feita pela Autoridade Portuária na promoção do porto junto das principais companhias de cruzeiros.”, afirma a administração da Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo – APDL.

O Porto de Leixões vai receber, este ano, a visita de 14 novos navios de cruzeiro e duas novas companhias, com destaque para a Royal Caribbean International – uma das mais importantes e maiores companhias de cruzeiro do mundo com uma frota extensa de grandes navios – que fará 10 escalas no porto, salientando-se, ainda, dois novos navios da prestigiada companhia Alemã Aida Cruises e dois da Viking Ocean Cruises.