Governo dos Açores propõe reforço de medida do PRORURAL+

O Governo dos Açores vai propor à Comissão Europeia a revisão do PRORURAL+ de modo a possibilitar a abertura de novas candidaturas à medida de manutenção da extensificação pecuária aos agricultores que terminaram os compromissos em 2016.

A solicitação à Comissão Europeia é no sentido de reforçar a dotação da referida medida através da transferência de verbas de outras medidas do PRORURAL+ com taxas de aprovação e execução mais baixas, assegurando, assim, os apoios aos 231 agricultores açorianos que apresentaram candidaturas para o período 2012-2016 e cujos compromissos terminaram no final do ano transato.

A decisão do Governo dos Açores prende-se com o elevado número de candidaturas que superaram as espectativas quanto a esta medida do PRORURAL+, sendo por isso necessário reforçar as respetivas dotações de modo a que esses produtores mantenham o regime extensivo das suas explorações e o nível de rentabilidade e sustentabilidade das mesmas.

Esta é uma medida que visa também incentivar uma extensificação da atividade agrícola e a manutenção de sistemas de pastagem extensivos favoráveis ao ambiente e formas de exploração das terras agrícolas compatíveis com a proteção dos recursos naturais e dos solos.