Tesla entrou no mercado português

A fabricante de automóveis eléctricos Tesla entrou hoje no mercado português, passando a aceitar encomendas de clientes nacionais. Desta forma, os carros da empresa norte-americana que circulam em Portugal deixam de ser importados através da Holanda. E as compras no mercado nacional também podem ser feitas on-line, através da página oficial da marca.

A Tesla prevê que as primeiras encomendas feitas directamente pelos clientes portugueses para os veículos Model S e Model X serão entre entregues entre Abril e Junho, em Lisboa. A marca vai também abrir, no segundo semestre do ano, uma loja com espaço de exposição e um centro de serviços para assistência técnica e manutenções.

Os preços de venda ao público dos Tesla em Portugal começam nos 76.300 euros para o Model S e nos 107.000 euros para o Model X.