A USAM – União do Sindicatos da Madeira leva a efeito uma acção de Informação sobre questões processuais, hoje, dia 8, no Auditório do Sindicato da Hotelaria da Madeira, na Rua da Alegria, n.º31, no Funchal. Esta acção de Informação será presidida pelo Dr. Marco Gonçalves, jurista ligado ao Movimento Sindical e é direcionada a Dirigentes, Delegados e Funcionários Sindicais.