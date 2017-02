JP Madeira entrega 1,1 toneladas de papel à Associação Presença Feminina

A Juventude Popular da Madeira entregou cerca de 1,1 toneladas de papel à Associação Presença Feminina, que através do Banco Alimentar da Madeira, converterá em produtos alimentares básicos, distribuídos pelas famílias carenciadas apoiadas por esta Instituição.

Esta recolha é o resultado de uma campanha solidária, levada a cabo pela Comissão Política Regional, que teve como objetivo, por um lado, consciencializar a sociedade e os jovens, em particular, para o problema multidimensional da pobreza e, por outro, mobilizar esforços na tentativa de minimizar os efeitos da pobreza e da exclusão social nas famílias. Ao longo de dois meses, as estruturas concelhias da Juventude Popular, sob a coordenação da Comissão Política Regional, angariaram mais de uma tonelada de papel.

A entrega foi feita no Banco Alimentar e contou com a presença da presidente da Associação Presença Feminina, Helena Pestana, e de vários elementos da Comissão Política Regional da JP Madeira. Esta iniciativa permitiu ainda conhecer o trabalho desenvolvido por esta Instituição no âmbito do apoio às vítimas de violência doméstica.

Wilson Rodrigues, presidente da JP Madeira, destaca a importância do papel assumido pelas Instituições Particulares de Solidariedade Social na Região na prossecução dos objetivos de solidariedade e apoio social e a necessidade de reforçar os apoios concedidos a estas Instituições.