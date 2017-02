Academia das Carnes em Cerimónia de Entronização na Roménia

A Academia Madeirense das Carnes/Confraria Gastronómica da Madeira confirmou a sua presença na Roménia em Maio onde ira participar na Cerimonia de Entronização de novos membros da “Ordinul Europaen al Cavaleril Vinului”que se realiza dia 6 na cidade de Pitesti.

Academia Madeirense das Carnes/Confraria Gastronómica da Madeira faz saber que igualmente agendou a sua presença no dia 9 de Julho na Commune de Wormeldange, GranConfrérie du Palmberg que se realiza na localidade de Ahn e confirmou a sua presença no dia 4 de Novembro na República da Eslováquia onde ira participar na cidade de Pezinok no evento”Konsulatfest OEVE A SVAPezinok” organizado pelo”EurópskyVinársky RytiersStav.”